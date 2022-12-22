По словам президента Украины, у Путина больное отношение к миру, абсолютно неадекватное.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин больше не является субъектом цивилизованных людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции, отвечая на вопрос, какой "сигнал" идет Путину от этого его визита в США?

По словам Зеленского, он может посылать месседжи президенту Байдену, которого уважает как человека, как президента, мужчину за его человечность.

Видео дня

"И для меня это субъект, человек исторический", - подчеркнул Зеленский.

С юмором он продолжил о возможном следующем месседже Байдену: "Например, вы (представитель прессы – УНИАН) спросили, что будет после Пэтриот? - После Пэтриота мы еще раз дадим сигнал президенту Байдену, что мы еще хотели бы получить Пэтриот".

"Что касается президента Путина. В 2019 году у нас была нормандская встреча. Тогда мы посылали максимальные месседжи президенту Путину, чтобы ни в коем случае не было полномасштабного вторжения, чтобы остановить агрессию, чтобы восстановить нашу территориальную целостность, чтобы найти дипломатическое понимание. Он говорил: такого никогда не будет. Он говорил всем. Он всем врал. Какие месседж можно ему после того, что он отравил нашу гражданскую, спокойную жизнь?", - подчеркнул Украинский президент.

Зеленский добавил, что Путин, судя по его месседжу, говорит, что после Украины может пойти и дальше.

"Для чего человеку, я считаю, с больным отношением к миру, абсолютно неадекватным, отправлять месседжи. Он должен быть сегодня заинтересован, чтобы мир на него обратил внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в США: детали

Президент Владимир Зеленский впервые за время войны покинул Украину ради зарубежного визита и сейчас уже находится в Вашингтоне.

На данный момент уже завершилась встреча Зеленского с президентом США Байденом в Белом доме, по результату которой состоялась совместная пресс-конференция лидеров.