В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в СИЗО (фоторепортаж)

Министр пояснил, что платные камеры создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию на распределении между камерами и уменьшать затраты на выполнение решений ЕСПЧ.

В Запорожье и Днепре открыли платные камеры в следственных изоляторах.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

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«Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки - 570 грн, неделя - 1990 грн, месяц - 3410 грн. Вольнянская УИК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн соответственно за сутки неделю и месяц. Днепр: 880 грн - сутки, 2200 грн - неделя и 3060 грн - месяц », - написал Малюська.

Он пояснил, что платные камеры создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию на распределении между камерами и уменьшать затраты на выполнение решений ЕСПЧ («ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд по правам человека присуждает уплату компенсаций»).

Как сообщал УНИАН, Минюст анонсировал платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах еще в апреле. В мае платные камеры появились в Лукьяновском СИЗО Киева.

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