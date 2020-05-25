Минюст рассказал о появлении новых VIP-камер: на этот раз – в Черниговском СИЗО

Стоимость платных камер в СИЗО будет составлять: за 1 сутки – 500 грн; за неделю – 1600 грн.; за месяц – 3500 грн.

В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, сообщает пресс-служба министерства.

Она напомнила, что постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года внедрен экспериментальный проект по платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины.

Читайте такжеМинюст хочет вывести СИЗО за пределы городов, а землю сдавать в аренду

«Старт проекта состоялся на базе государственного учреждения «Киевский следственный изолятор» 8 мая, 19 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор и 25 мая Черниговский СИЗО. На очереди – Харьков и Одесса», - отметила Высоцкая.

Согласно ее информации, в Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

«За эту плату заключенным будут предоставляться места в камерах с бытовыми условиями, улучшенными по сравнению с теми, которые имеются сейчас в обычных камерах. Это платные камеры с увеличенной нормой площади на одного заключенного, с отгороженной санузловой зоной и минимальным набором необходимых бытовых условий», - заявила замминистра.

Она добавила, что перечисленные за такие услуги средства будут поступать на счет специального фонда следственного изолятора, который будет использоваться для улучшения условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замена сантехники, электрики и другие подобные улучшения.

«Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу», - добавила Высоцкая.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram