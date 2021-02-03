Котеленец обязана находиться в городе Киеве по своему домашнему адресу.

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения ветерану АТО Виктории Котеленец, подозреваемой в участии в деятельности террористической организации «ДНР», с содержания под стражей на домашний арест.

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Как передает корреспондент УНИАН, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов Котеленец на постановление Печерского районного суда Киева о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Киевский апелляционный суд отменил это постановление и принял новое, которым избрал для Котеленец меру пресечения в виде домашнего ареста. Суд также обязал Котеленец в течение действия этой меры пресечения находиться в г. Киеве по своему домашнему адресу.

Что известно о дело против ветерана ДУК "Правый сектор" Виктории Котеленец

Котеленец, позывной "Фортуна" - ветеран ДУК "Правый сектор" и Украинской добровольческой армии. Служила в зоне АТО в 2015-2017 годах.

19 января 2021 года Котеленец была задержана полицией в Министерстве ветеранов в Киеве, куда она специально приехала из Донецкой области, где постоянно живет с семьей, чтобы получить удостоверение УБД. В тот же день состоялся суд по избранию меры пресечения, который отправил женщину на 2 месяца в Лукьяновское СИЗО.

Полиция подозревает Котеленец в том, что она якобы является женщиной, которая на так называемом "параде" в Донецке в 2014 году конвоировала украинских военнопленных и широко «засветилась» на фото.

28 января заседание апелляционного суда Киева по рассмотрению жалобы на избрание Котеленец меры пресечения в виде содержания под стражей было перенесено на 3 февраля.

Котеленец согласились взять на поруки 17 народных депутатов, а также министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. У здания суда активисты проводили акцию в защиту Котеленец.

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Автор: Дмитрий Хилюк