Вопрос только в 2 субъективных контраргументах.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что сейчас нет ни одного объективного аргумента, почему бы не дать Украине приглашение на членство в НАТО.

В интервью 24 каналу он отметил, что вопрос только в 2 субъективных контраргументах. В частности, есть люди, которые в течение лет имели "железобетонную" позицию против приглашения Украины в Альянс. Теперь они не хотят выглядеть слабыми из-за изменения позиции.

По словам Кулебы, речь идет о США и Германии, тогда как Словакия и Венгрия - это вообще отдельная история.

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"Второй фактор - есть головы, которые приходят в кабинеты к лидерам стран и говорят, мол, если завтра переговоры с Россией, что будет предметом этих переговоров? Реальный перечень того, чем можно торговаться с Россией крайне узок. Одним из этих вопросов является членство Украины в НАТО. Поэтому лидеру говорят, чтобы он не спешил со своим решением, потому что у нас и так немного карт, а еще и эту сейчас заберем", - пояснил экс-министр.

Он отметил, что сейчас ключевая задача Украины - это не просто получить приглашение на членство, но и исключить этот вопрос из перечня переговорных позиций.

Вопрос вступления Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО "прямо сейчас".

В то же время в ОП объяснили, почему Украину нужно уже пригласить в НАТО. По словам заместителя руководителя ОП для Украины очень важно иметь "определенность и перспективу".

Бывший посол Украины в Великобритании и экс-глава МИД Вадим Пристайко заявил, что шансы Украины вступить в НАТО при президентстве Дональда Трампа меньше, чем при президентстве Джо Байдена.

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