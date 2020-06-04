цей матеріал доступний українською

Стандарты НАТО: Рада ввела в Вооруженных силах два новых звания

16:36, 04 июня 2020
Общество
584 0
В ВСУ появились новые звания / фото facebook.com/GeneralStaff.ua/

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в принятом сегодня законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих» (№2247), который поддержал 291 народный депутат.

Закон принят с целью приведения военных высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и НАТО.

Читайте такжеВ боевых частях ВСУ завершили переход на новую систему питания

Законом предусмотрено, что в высшем армейском офицерском составе теперь будет бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал (в настоящее время в Вооруженных силах существуют генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал армии Украины).

В высшем корабельном офицерском составе теперь будет коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал (сейчас звание контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал).

Согласно закону, к воинским званиям лиц офицерского состава юридической и медицинской служб Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, которые имеют соответствующее образование и занимают соответствующую штатную должность, добавляются слова "юстиции" и "медицинской службы".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter