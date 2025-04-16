Это уже 15-е голосование парламента Украины за продление срока военного положения и мобилизации.

Верховная Рада 16 апреля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 6 августа 2025 года. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram.

В частности, срок военного положения и проведения всеобщей мобилизации продлен с 05 часов 30 минут 9 мая 2025 года на 90 суток.

"Парламент 15-ый раз за этот созыв одобрил №13172 продление до 6 августа (на 90-то дней) военного положения", - сообщил Железняк.

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По его словам, 357 депутатов поддержали это решение, и только один выступил против.

Также Железняк сообщил, что парламент одобрил и продление срока всеобщей мобилизации до 6 августа (на 90 дней). Это решение поддержали 346 народных депутатов, один голосовал против, и еще один голос - воздержался.

Кроме того, необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие законы, чтобы они окончательно вступили в силу.

Военное положение в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в прошлый раз Рада 15 января принимала соответствующие решения о продлении действия режима военного положения и всеобщей мобилизации, которые должны были действовать в Украине до 9 мая 2025 года.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, когда будет отменено военное положение и проведены выборы. По его словам, это будет сделано после окончания войны. Поэтому после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Он добавил, что никто ничего специально откладывать не будет.

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