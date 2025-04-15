В парламенте зарегистрированы законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине.

В парламенте зарегистрированы законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Так, согласно сообщению на официальном сайте Верховной Рады Украины, глава государства Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект Закона об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" (регистрационный номер 13172 от 15.04.2025).

"...предлагается продлить с 05 часов 30 минут 9 мая 2025 года на 90 суток срок действия военного положения в Украине", - говорится в документе.

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Во внесенном президентом проекте Закона об утверждении Указа "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" (регистрационный номер 13173 от 15.04.2025) указано: "...срок проведения всеобщей мобилизации продлевается с 9 мая 2025 года на 90 суток".

Решение о действии военного положения и всеобщей мобилизации

Это будет уже 15-е голосование парламента Украины за продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

В прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию парламент продолжал 15 января этого года. 5 февраля президент подписал соответствующие два закона, которыми продлено военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 мая.

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