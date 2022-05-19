Российские оккупационные власти планируют сравнять с землей металлургический комбинат.

Российские оккупанты не прекращают атаковать инфраструктуру завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Армия РФ "продолжает наносить воздушные и артиллерийские удары" по меткомбинату, отмечают эксперты.

"Это указывает на то, что остатки украинской обороны все еще находятся на заводе, несмотря на эвакуацию в последние несколько дней", - пишут в ISW.

Эксперты также сообщают, что российские оккупационные власти планируют сравнять с землей металлургический комбинат "Азовсталь" после завершения его захвата,

"Это напрямую подрывает большое стратегическое экономическое значение захвата завода", - резюмируют в ISW.

Специалисты подчеркивают, что Кремль может надеяться компенсировать потерю доходов от "Азовстали" и другой разрушенной инфраструктуры в Украине за счет прибыли захваченной от Запорожской АЭС.

Эвакуация защитников Мариуполя с "Азовстали": что стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о начале операции по спасению заблокированных на территории комбината защитников Мариуполя.

По данным МОУ, 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой планируется обмен.

17 мая министр обороны Алексей Резников заявил: "Сегодня происходят очень сложные и важные процессы, в том числе, и переговоры с помощью Красного Креста. Как следствие – это эвакуация в безумно тяжелом состоянии раненых и плюс еще раненых. Наш план - сохранить им жизнь, а потом свободу".

Он сообщил, что у защитников Мариуполя сейчас новый приказ - "сохранить свои жизни".

18 мая глава Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил думскому комитету по обороне подготовить постановление, которое будет отражать предложение о невозможности обмена пленных из "Азова".

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что предложения РФ о возможном запрете обмена украинских защитников "Азовстали" - политические заявления, направленные на пропагандистский эффект.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 18 мая сказал, что процесс эвакуации защитников "Азовстали" продолжается и он сложный.

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