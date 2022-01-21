Компания "Метинвест" регулярно поддерживает образовательные проекты.

В Запорожье продолжается региональный этап всеукраинского конкурса рабочих профессий среди учащихся, студентов и молодых специалистов WorldSkills Ukraine. Его проводит компания "Метинвест".

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Принять участие в отборочном этапе могут участники из всех регионов Украины. Здесь соревнуются в 18 компетенциях молодые электрики, слесари, токари, сварщики, железнодорожники, крановщики и огнеупорщики.

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Участники WorldSkills Ukraine рассказывают, что если хорошо показать себя на практике и на работе, возможен дальнейший карьерный рост.

Компания "Метинвест" поддерживает образовательные проекты и дает возможность их участникам получить работу на предприятиях компании и на других промышленных объектах Украины.