Восстановление части помещений медицинского учреждения началось в октябре 2020 года.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершена реконструкция приемного отделения Волынской областной клинической больницы. Сейчас в заведении продолжается установка современной медицинской техники.

Об этом сообщил в Facebook председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

На сегодня строительная готовность объекта составляет 100%. Для старта полноценной работы приемного отделения ожидают лишь разрешительных документов.

"Современное медицинское оборудование, удобное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для скорой – все это в обновленном отделении экстренной медицинской помощи", - написал глава области.

Восстановление части помещений медицинского учреждения началось в октябре 2020 года. Общая сметная стоимость объекта - около 20 миллионов гривень. Средства выделены из государственного и областного бюджетов.

По словам Погуляйко, в отремонтированном помещении уже установлены мощный компьютерный томограф и рентген-аппарат.

"Также для отделения предусмотренные оснащение и оборудование, которое утверждено МОЗ Украины для всех отделений экстренной медицинской помощи (УЗИ–аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование)", - рассказал руководитель ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что в программе на этот год предусмотрено восстановление 177 приемных отделений больниц.

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Автор: Григорий Бондарь