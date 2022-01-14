В Службе безопасности Украины прокомментировали серию псевдоминирований в Украине и назвали такие действия распространенным инструментом гибридной агрессии со стороны России.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют целью создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметил он.
По словам Дехтяренко, сообщение о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.
Читайте такжеВ Госспецсвязи отреагировали на хакерскую атаку на сайты правительства"Призываем граждан сохранять спокойствие. И отдельно обращаемся к СМИ с просьбой тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", - подчеркнул спикер СБУ.
Массовые минирования в Украине
Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева.
12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.
В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.
Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.