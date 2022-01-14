В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие, а СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы "не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций".

В Службе безопасности Украины прокомментировали серию псевдоминирований в Украине и назвали такие действия распространенным инструментом гибридной агрессии со стороны России.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а имеют целью создать напряжение и панические настроения в обществе", - отметил он.

По словам Дехтяренко, сообщение о псевдоминировании – распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины.

Читайте такжеВ Госспецсвязи отреагировали на хакерскую атаку на сайты правительства"Призываем граждан сохранять спокойствие. И отдельно обращаемся к СМИ с просьбой тщательно проверять подобную информацию, чтобы со своей стороны не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций. Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений", - подчеркнул спикер СБУ.

Массовые минирования в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 января примерно в 12:00 правоохранители получили информацию о минировании всех школ города Киева.

12 января в полицию поступила анонимная информация о том, что школы города Черкассы заминированы.

В тот же день правоохранителям сообщили о заминировании всех школ во Львове.

Кроме того, в Киеве "заминировали" четыре станции метрополитена.

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