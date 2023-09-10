С понедельника будет установлен особый режим передвижения граждан по городу.

На период паломничества хасидов в Умани на празднование иудейского нового года Рош ха-Шана введены ограничения для безопасности.

Об этом сообщает полиция Черкасской области. В частности, с 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Будет запрещен въезд в Умань тремя автодорогами, а на других будут действовать контрольно-пропускные пункты.

Также ограничено движение транспорта по городу в микрорайоне паломничества.

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В микрорайоне паломничества запрещено: продажа и использование пиротехнических средств, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект, а также продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Также действует запрет на продажу алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфекционных средств). Эти запреты будут действовать до 22 сентября.

Важные новости Умани - сегодня это стоит знать

Ранее мэр Умани Ирина Плетнева сообщала, что с 11 по 21 сентября запрещается въезд транспортных средств, в частности:

с дороги М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск -И зварино в г. Умань на ул. Деревянко (база общества с ограниченной ответственностью "Стандарт строительный");

въезд с дороги М-30 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино в г. Умань на ул. Каштановую;

въезд из с. Родниковка в г. Умань на ул. Павлова.

Также обеспечивается движение транспортных средств с усиленным контрольно-пропускным режимом въезд с дороги М-05 Киев - Одесса в г. Умань, на ул. Освободителей для въезда только паломников-хасидов.

Очень многие горожане под постом выражают возмущение такими ограничениями в передвижении.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром государства Израиль Беньямином Нетаньяху предложил совместно усилить безопасность в Украине, потому что около 50 тысяч паломников хотят приехать в Умань.

Зеленский отмечал, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить только около 11 тыс. человек. При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками для безопасности.

Обсуждалась возможность отправки дополнительных сил израильской полиции в места паломничества.

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