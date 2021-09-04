Иностранцу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом в Варшаву, откуда он прибыл.

Пограничники не пропустили в Украину топ-менеджера российского холдинга, который незаконно в 2017 году посещал оккупированный Крым.

Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданина России пограничники обнаружили в пункте пропуска "Жуляны" вчера.

"Россиянин прилетел в столичный аэропорт рейсом из Варшавы, однако попасть в Украину ему не удалось. Во время проверки пограничники установили, что иностранец 1997 года рождения летом 2017 года незаконно посещал территории временно оккупированной АР Крым", - отмечается в сообщении.

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По информации пограничников, иностранец оказался топ-менеджером одного из холдингов, объединяющего бизнес, инвесторов и менеджеров. Мужчина планировал попасть в Украину по своим делам, якобы для встречи с друзьями.

"Нарушителю запретили въезд в Украину на 3 года и отправили обратным рейсом в Варшаву", - отметили в ГПСУ.

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Автор: Инна Андалицкая