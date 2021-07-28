Пограничники подтвердили, что Беларусь перекрыла въезд из Украины.

Временный запрет на въезд украинцев в Беларусь продолжает действовать.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ со ссылкой на Посольство Украины в Республике Беларусь.

Вместе с тем отмечается, что это ограничение не распространяется на:

иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропускам (проездных документах) ООН или проездным документам ЕС, а также членов их семей, следующих с ними;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые являются близкими родственниками (родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные, родные братья и сестры, бабушки, деды, внуки), супругами, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, или граждан Республики Беларусь;

иностранцев, прибывающих в Беларусь для получения образования - при предоставлении ими документов (копий документов) белорусского учебного заведения, подтверждающих цель данной поездки;

лиц, следующих для проведения вакцинации от инфекции COVID-19.

Согласно сообщению, лица, прибывающие в Беларусь из стран, включенных в список стран, в которых фиксируются случаи COVID-19, размещенном на официальном сайте Министерства здравоохранения в интернете, в том числе, следующие транзитом через территорию таких стран, обязаны находиться 7 календарных дней на самоизоляции, начиная со дня прибытия в страну, и в дальнейшем не подлежат пропуску через государственную границу Республики Беларусь до истечения срока самоизоляции.

Иностранцы старше 6 лет, за исключение таких, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, прибывающие в Республику Беларусь, обязаны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в системе "Путешествуем без COVID-19", который подтверждает отрицательный результат лабораторного исследования на инфицирование COVID-19 (далее - медицинский документ с результатами лабораторного исследования), который оформляется в течение 3 дней до даты пересечения государственной границы Республики Беларусь методом ПЦР. В медицинском документе должны быть указаны фамилия, имя и отчество (если таковое имеется) лица, дата проведения и результат лабораторного исследования (на белорусском, русском или английском языке).

Отсутствие медицинского документа с результатом лабораторного исследования является основанием для отказа иностранцу во въезде в Республику Беларусь.

В то же время для граждан РФ действуют отдельные правила въезда в Беларусь.

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Закрытие границ с Беларусью

2 июля Александр Лукашенко, который считает себя легитимным президентом Беларуси, заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. По его словам, это решение принято в связи с огромным количеством оружия, которое якобы поступает из Украины в Беларусь.

В МИД отвергли обвинения Лукашенко о якобы поставках оружия и любое вмешательство во внутренние дела этого государства.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая белорусским самолетам запретили использовать воздушное пространство Украины.

Такое решение было принято после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием журналиста и блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, находившихся на его борту.

Автор: Инна Андалицкая