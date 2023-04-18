Обычно, около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, отметил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Сейчас пропавшими без вести считаются около семи тысяч украинцев.

Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко. "Такая цифра (количество пропавших без вести украинцев - УНИАН) есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, все же пленные", - сообщил он.

По статистике, как отметил Котенко, обычно, около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, а остальные, к сожалению, погибшие.

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Война России против Украины - важные новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, в канун Пасхи Украина вернула из российского плена 130 военных, 48 из них считались пропавшими без вести. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возвращено 2 тыс. 235 военнопленных.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что в результате войны с РФ в Украине подтверждена гибель почти 8 500 мирных жителей. Кроме того, известно, что более 14 тысяч человек получили ранения.

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