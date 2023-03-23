Соответствующий реестр сейчас разбрабатывается.

В Министерстве внутренних дел заявили, что в Украине появится единый реестр оружия. Его планируют запустить в конце июня текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Мы сейчас разрабатываем Единый реестр оружия и планируем его запустить ровно через 3 месяца – 23 июня 2023 года", – заявил он.

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По словам министра, все оружие, которое было легально выдано гражданам, находится под учетом единой базы, и проблем по контролю над ее использованием не зафиксировано.

Легализация оружия в Украине

23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о праве на гражданское огнестрельное оружие. Документом предлагалось разработать порядок создания и ведения единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия.

Опрос граждан в цифровом приложении "Дія" показал, что легализацию оружия поддерживают почти 59% респондентов.

В то же время в марте 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников пообещал легализовать огнестрельное оружие. Однако перед тем, как получить разрешение на владение оружием, каждый украинец должен пройти специальную проверку у психиатра, нарколога и правоохранителей.

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