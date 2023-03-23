В первые дни вторжения оружие выдавали даже гражданским, поскольку времени на формирование армейских частей было мало.

Все оружие, которое власти выдали гражданам в первые дни войны, учтено и его использование находится под контролем МВД. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Нацполиции, на сегодня учтено в единой базе и мы не видим проблем по контролю за его использованием", – заявил он.

По словам Клименко, выданное оружие пока останется на руках у граждан. До конца войны его изымать не планируют.

Видео дня

Оружие в руках гражданского населения

3 марта 2022 года Верховная Рада приняла закон, который разрешил властям выдавать оружие гражданским лицам для участия в обороне страны от российской агрессии. Закон также снял с гражданских лиц любую ответственность за применение оружия против оккупантов.

Этим законом Рада просто легализовала то, что и так происходило в Киеве и других городах, где власти выдавали оружие всем желающим участвовать в обороне страны. О выдаче оружия населению в первый же день вторжения заявил президент Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: