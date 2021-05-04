С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито более 756 тыс. человек.

В Украине вчера прививки от коронавируса получили 919 человек.

Читайте такжеУкраина до конца года получит еще 10 миллионов доз вакцины Pfizer от COVID-19Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

«919 человек привиты против COVID-19 за сутки 3 мая 2021 в Украине», - написал он.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиты 756 тыс. 022 человека, из них получили 1 дозу - 756 тыс. 020 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 290 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Прививки проводились 24 мобильными бригадами по иммунизации и в 30 пунктах прививок.

По состоянию на 3 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 512 тыс. 472 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, и CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, а также вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева