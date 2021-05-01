В то же время доподлинно неизвестно, дозы для прививок граждан Китая выделены из общей партии или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

В Одессе около тысячи граждан Китая получили первую дозу вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech.

Читайте такжеВ Украину прибыла новая партия китайской вакцины CoronaVacОб этом сообщила региональная координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко, передает Радио Свобода.

По ее словам, проведение прививок для китайской диаспоры в Украине осуществляется в соответствии с решением Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию с распространением инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации от 02.04.2021.

"Согласно организации процессов, территориально для проведения прививок были определены Киев, Одесса и Харьков", - отметила Денисенко.

Отмечается, что вакцинация граждан Китая в Одесской области состоялась в течение этой недели.

При этом Денисенко заявила, что только Минздрав может ответить на вопрос, были ли дозы для вакцинации граждан Китая выделены из общей партии, или для них поступила какая-то отдельная партия вакцин.

Вакцинация в Украине: что известно

С начала вакцинальной кампании в Украине против коронавируса привито 752 тыс. 295 человек.

За минувшие сутки прививки получили 49 тыс. 985 человек.

По состоянию на 30 апреля в лист ожидания вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 записались 506 тыс. 067 человек.

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Автор: Алина Вишневская