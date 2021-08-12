Всего в Украине планируют открыть до конца года 40 магазинов.

Сеть супермаркетов из Российской Федерации Mere все же запустилась в Украине. Первый магазин открылся в июне.

Об этом рассказал бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко в комментарии LIGA.net.

По его словам, пока что магазины сети работают в Никополе и Павлограде в Днепропетровской области, а всего до конца года намерены открыть 40 супермаркетов. Он отметил, что согласно планам компании, магазины должны открыть в Днепропетровской и Киевской областях уже в ближайшее время.

Хоменко указал, что украинские власти препятствовали открытию сети супермаркетов.

Читайте такжеВ Киеве владелец оружейных магазинов с охраной напал на инспектора по парковке – соцсети (фото)По данным Retailers.ua, магазины планируют открыть в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Как ранее сообщал УНИАН, 14 июня стало известно, что до конца месяца планируется возобновление магазина MERE в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Кроме того, в планах сети значится открытие 40 магазинов по всей Украине до конца года.

Мэр Николаева Александр Сенкевич на упреки Данилова отметил, что у городских властей нет законных полномочий препятствовать возобновлению работы магазина.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что намерение российской сети дискаунтеров "Светофор" открыть свой магазин MERE в городе Николаеве является операцией спецслужб Российской Федерации.

Автор: Анастасия Горбачева