Камеры заработают с 12:00 26 июля.

Камеры автоматической фиксации правонарушений с 26 июля заработают в еще двух областях Украины и двух городах. Камеры разместили на участках с наибольшим числом нарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"С 12:00 часов 26 июля на автомобильных дорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков заработают камеры фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

В Кировоградской области камеры расположены:

на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы, ограничение скорости 110 км/ч;

на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева, ограничение скорости 110 км/ч.

В Житомирской области:

на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева, ограничение скорости 110 км/ч;

на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира, ограничение скорости 110 км/ч;

на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева, ограничение скорости 110 км/ч;

на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира, ограничение скорости 110 км/ч;

на 158 км + 305 село Березовка, Житомирского района, автодороги М-06 в направлении Ривне, ограничение скорости 50 км/ч.

Камеры в Кропивницком:

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова, ограничение скорости 50 км/ч;

ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко, ограничение скорости 50 км/ч;

ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов, ограничение скорости 50 км/ч.

Камер в Харькове:

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича, ограничение скорости 50 км/ч.

По данным МВД, за год работы системы количество правонарушений снизилась почти в 10 раз, а количество ДТП сократилось в три раза.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харькове установили первые камеры, которые будут фиксировать превышение скорости на дорогах. Камеры заработали на Велозаводском мосту и проспекте Науки.

Автор: Анастасия Горбачева