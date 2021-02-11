Новая камера будет установлена в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36.

В Киеве с 15 февраля заработает первая дорожная камера, которая будет фиксировать не только превышение скорости, но и проезд автомобилей по полосам для общественного транспорта.

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Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает ТСН.

"Первая камера, которая заработает в этом режиме и будет фиксировать правонарушения будет установлена в Киеве на бульваре Дружбы Народов, 36. Эта камера будет фиксировать нарушения как скоростного режима, так и нарушения, касающиеся полосы общественного транспорта", - отметили в полиции.

Система видеофиксации нарушений ПДД в Украине

С 1 июня прошлого года заработали первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

Нарушением является превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч.

Правоохранители утверждают, что аварийность на участках, где установлены камеры, существенно снизилась. В частности, количество фактов превышения скорости в местах установки камер за 100 дней снизилось в шесть раз.

За 100 дней работы камер автофиксации патрульные подписали 833 тысяч 949 постановлений о превышении скорости, по которым водителями уплачены штрафы в 645 тысяч 526 случаях, то есть уровень добровольной уплаты штрафов достиг 77%.

С 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные иностранными гражданами, которые въехали на своих авто на территорию Украины, и гражданами Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации.

В случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока выносится решение о запрете иностранцам въезда в нашу страну.

В случае, если владелец авто на иностранных номерах, который является гражданином Украины, откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

По состоянию на 2 декабря сообщалось, что за две недели почти 70 иностранцев получили постановления о штрафах.

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Автор: УНИАН