Проект постановления уже готов, теперь его должны согласовать и вынести на Кабмин.

В Украине изменят правила получения выплат по протезированию для военных. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что планируется, что для получения средств больше не будет необходимости доказывать инвалидность или получать заключение военно-врачебной комиссии.

"Каждый гражданин Украины, нуждающийся в протезировании, имеет право на бесплатный протез. Что касается военных. Мы забрали у них необходимость доказывать инвалидность, чтобы получить протез. Достаточно вывода врачебно-консультативной комиссии в самой больнице, что такой протез требуется", – отметила Жолнович в эфире национального телемарафона.

По словам министра, есть нюанс, который касается стоимости протеза, потому что для военнослужащих, получивших ранения, защищая страну, она умножается на три. И для получения средств, необходимых на протезирование нужен вывод военно-врачебной комиссии (ВВК).

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"И вот сегодня мы под председательством премьера рассматривали этот вопрос. К сожалению, бюрократия этих ВВК построена таким образом, что трудно получать этот вывод, потому что нужно получать первичные бумажные документы от командиров, а они на передовой. Сейчас мы подготовили изменения к постановлению. Мы просто уберем все требования", – подчеркнула Жолнович.

Глава Минсоцполитики добавила, что получение выплаты по протезированию будет максимально упрощено. Теперь украинским военнослужащим, которые нуждаются в протезировании, не нужно будет получать справку об инвалидности или ходить за справками с ВВК.

"Просто достаточно врачебного вывода, что человек нуждается в протезе. Проект постановления мы уже разработали, но есть процедура его согласования другими органами власти и вынесения на Кабмин. Думаю, что две, максимум три недели, и он будет принят", – резюмировала Жолнович.

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