Виталий Скакун в первый день полномасштабного вторжения положил жизнь, замедлив наступление оккупантов.

В Киеве почтили память Героя Украины Виталия Скакуна. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, в его честь установили памятную доску на Аскольдовой могиле.

Отмечается, что военный ценой собственной жизни 24 февраля прошлого года взорвал мост, чем значительно замедлил продвижение врага и позволил собратьям организовать оборону.

В Генштабе добавили, что о Виталие будут помнить и в дальнейшем:

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"Память о воине не умрет, в частности, в честь Героя Украины Виталия Скакуна названы улицы в Киеве, Бережанах и Мукачево", - говорится в обращении ГШ.

Кроме этого в Праге, недалеко от посольства Российской Федерации, есть мост имени Виталия Скакуна. Также 1 февраля была открыта мемориальная доска Герою Украины в стенах его Альма-матер – в высшем профессиональном училище номер 20 во Львове.

Виталий Скакун является уроженцем города Бережаны Тернопольской области.

Детали подвига Виталия Скакуна

Как сообщал УНИАН 25 февраля 2022 года, чтобы остановить продвижение из Крыма российской танковой колонны, командование украинских войск приняло решение о подрыве автомобильного моста в Геническе на Херсонщине. Эту задачу выполнил 25-летний Виталий Скакун.

Украинский военный был сапером инженерно-саперного отделения отдельного батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирал Михаила Остроградского.

26 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский посмертно присвоил Скакуну звание Героя Украины.

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