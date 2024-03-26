Он был почетным гражданином Львова и известным политическим деятелем.

В Украине в возрасте 98 лет умер один из создателей современной независимости, известный политический деятель и ученый Игорь Рафаилович Юхновский.

Украинцы знают этого уважаемого гражданина Львова как физика-теоретика, руководителя Институт физики конденсированных систем НАН Украины и родоначальника референдума "за Независимость".

Также во времена президентства Кучмы Юхновский был его первым вице-премьером в правительстве. О его смерти сообщил в социальных сетях мэр Львова Андрей Садовой.

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В заметке он назвал Юхновского создателем Украины и лицом ее независимости.

"О прощании и похоронах сообщим позже", - указал Садовой.

Юхновский - как создатель Украины

Игорь Юхновский известен истории как родоначальник идеи провести референдум за независимость Украины (1 декабря 1991 года). Тогда наша нация на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" - ответила "да". Это поддержало 90,32% населения. В целом участие в событии приняли 31 891 742 человека (это почти вся Украина - 84,18 %).

В те времена Юхновский также возглавлял одну из самых весомых партий, которая тогда оппозиционировала коммунистической линии, "Народную раду" (существовала 1990-1994 годах). Кроме этого, в год референдума Юхновский был кандидатом в президенты Украины, заняв 5 место в голосовании.

В 2005 году за свои заслуги перед Украиной он получил звание "Героя". Среди научно-просветительской деятельности стоит упомянуть, что выдающийся украинец считается соучредителем Украинского института национальной памяти (исполнял обязанности председателя учреждения с 2006 до 2010 года).

Кроме этого, Юхновский был директором Института физики конденсированных систем при НАН Украины, почетным доктором Института теоретической физики им.

Отметим, в прошлом году (6 сентября) Украина потеряла еще одного известного ученого - доктора философских наук Козловского. У него случился сердечный приступ.

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