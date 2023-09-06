Козловский умер ночью, сообщила религиовед.

В ночь на среду, 6 сентября, умер известный украинский ученый - кандидат исторических наук, религиовед Игорь Козловский.

О смерти ученого сообщила украинский религиовед, доктор философских наук, профессор Людмила Филиппович на своей странице в Facebook сегодня днем. Она также назвала причину смерти Козловского.

"Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушел от нас в засветы Игорь Козловский", - поделилась доктор наук.

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Что известно об Игоре Козловском

Козловский Игорь Анатольевич родился 16 февраля 1954 года в Донецке. Учился в Донецком государственном университете на историческом факультете и получил диплом с отличием по специальности "Историк. Преподаватель истории и обществознания". Потом был аспирантом в Институте истории Национальной академии наук Украины.

В период с 1980 по 2001 год работал в Донецком областном исполкоме, а позже - в Донецкой областной госадминистрации. Козловский занимал разные должности, которые касались дел религий. В частности, он был начальником областного отдела по делам религий.

С 1980 года преподавал и читал лекции по религиоведческим вопросам в украинских и американских вузах. В 2012 году получил научную степень - защитил диссертацию и стал кандидатом исторических наук.

После того, как Донецк захватили пророссийские боевики, ученый остался в городе, поскольку должен был ухаживать за парализованным сыном. "ДНРовцы" задержали Козловского возле его дома в январе 2016 года.

Боевики обвинили ученого в хранении гранат и "осудили" - решили держать за решеткой более двух лет. По словам Козловского, боевикам не нравилось, что он имел связи с проукраинскими студентами.

Боевики издевались над ученым, его признали узником совести. Только 28 декабря 2017 года стало известно, что ученого смогли вызволить из вражеского плена.

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