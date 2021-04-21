За сутки в Украине выздоровели 14,7 тысячи человек с COVID-19, новых случаев инфицирования - 12 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 12 162 человек, зафиксировано 429 летальных случаев, 14 720 пациентов выздоровели. В больницы с подозрением или диагнозом COVID-19 попали 4 411 человека. Среди новых пациентов – 532 ребенка и 326 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне, но количество тех, кто выздоровел за сутки, второй день подряд превышает число больных. Вместе с тем вновь возросла смертность и количество госпитализированных.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас обнаружили 1 974 118 случаев COVID-19, из них 1 514 472 человека выздоровели и 40 796 — умерли от осложнений.

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории 20 апреля сделали 109 007 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 46 746, методом ИФА — 17 235. Также сделали 45 026 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

За все время в Украине провели более 9 млн ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За минувшие сутки против COVID-19 привили 15 042 человека. Всего 477 831 человек получил первую дозу препарата, а пятеро завершили вакцинацию.

Лидерами по количеству вакцинированных за последние сутки являются Киев (1650 прививок) и Львовская область (1576 прививок).

Прививки проводились 269 мобильными бригадами по иммунизации и 462 пунктами прививки.

По состоянию на 18 апреля 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 478 370 человек.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко