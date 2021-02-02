2 тысячи 573 украинца удостоены звания Праведника народов мира.

Верховная Рада установила 14 мая Днем памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление «О чествовании памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны»(регистрационный номер 4479) проголосовали 344 народных депутата.

Постановлением определяется учредить в Украине День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, и отмечать его ежегодно 14 мая.

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Министерству культуры и информационной политики рекомендуется обеспечить создание Украинским институтом национальной памяти с привлечением институтов Национальной академии наук Украины списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, помогали евреям избежать террора нацистов в годы Холокоста.

Министерство образования и науки Украины должно обеспечить проведение в заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования уроков, воспитательных часов, круглых столов, научно-практических конференций, других тематических мероприятий, посвященных Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Также министерству рекомендовано включать темы, посвященные Дню памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны, в перечень тем конкурсов Малой академии наук Украины, рефератов, курсовых и дипломных работ в заведениях высшего образования.

В пояснительной записке сказано, что, по данным Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, 2 тысячи 573 украинца были удостоены звания Праведника народов мира. На сегодняшний день из них живы около 20 человек. Украина является четвертой по количеству Праведников страной в мире.

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Автор: Надя Пришляк