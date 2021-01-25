В этом году, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, планируется возведение синагоги и открытие экспозиционный зоны.

Международная группа авторов представила художественную концепцию Мемориала Холокоста «Бабий Яр». В этом году, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, планируется возведение синагоги и открытие экспозиционный зоны. Автором синагоги выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, спроектировавший уникальную синагогу в Майнце.

Признанные в мире и Украине архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста представила комплексную художественную концепцию мемориализации всей территории Бабьего Яра. Отмечается, что во время презентации Наблюдательному совету сайт и серверы Мемориального центра подверглись хакерской атаке, из-за чего пришлось временно закрыть онлайн-архив.

«Трагедия Холокоста, в частности трагедия Бабьего Яра, случилась 80 лет назад. Сегодня уходит поколение последних свидетелей трагедии. Совсем скоро исчезнет прямая связь времени, будущее поколение потеряет возможность понять, познать, а самое главное почувствовать, что же произошло 80 лет назад. Наша задача – превратить это из абстракции в что-то живое, что-то эмоционально влияющее, на то, что способно вызвать сострадание, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, которое допустило это, чувство нежности и боли утраты целого мира. Наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, актуальной для любого человека, вне зависимости от нации, пола, возраста и религии», – комментирует Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр».

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать:

· Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

· Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;

· Музей истории забытья трагедии Бабьего Яра;

· Музей истории места и Куреневской трагедии;

· Инсталляцию, посвящённую жертвам трагедии;

· Пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;

· Образовательный и научный центр, дискуссионная площадка;

· Медиатека, библиотека, архив и коллекции;

· Образовательно-игровое пространство для детей;

· Центр реабилитации последствий психологической травмы.

Детальнее с концепцией и составом её авторов можно ознакомиться здесь.

Мемориальный центр Холокоста “Бабий Яр” – некоммерческая образовательная организация, призванная достойно почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста.

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Автор: УНИАН