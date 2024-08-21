В Минобороны отметили, что для этого нужен полноценный реестр военнослужащих.

Цифровизация армии в Украине продолжается, и в электронный формат могут перевести боевые распоряжения (приказы). Это очень важный момент для военных, ведь бывают случаи, когда журнал боевых действий не ведут должным образом, или в штаб прилетает ракета и журнал боевых действий уничтожается физически. Иногда отсутствуют боевые распоряжения для подтверждения участия в операции целых рот.

В то же время, как отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в интервью АрмияInform, это серьезная технологическая задача, которая требует значительной работы.

"Нам нужен полноценный реестр военнослужащих, нужно наладить безопасный обмен между различными контурами, между различными грифами - тайный, для служебного пользования и открытый контур. И это - достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры - тогда мы сможем оцифровывать боевое распоряжение", - пояснила она.

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Она отметила, что для Минобороны цифровизация - важная задача. Для любого цифрового решения должна быть подобрана правильная архитектура, которая позволит быстро масштабировать решение и сделать его устойчивым.

Боевое распоряжение - решение начальника подразделения о выполнении подразделением боевых задач, которое доводится устно (в том числе техническими средствами связи) с последующим занесением в соответствующие документы, письменно или графически на карте.

Цифровизация армии - новости

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что планируют сделать из государственного приложения "онлайн-ТЦК". Часть новых функций должна заработать уже осенью.

Кроме того, проводится работа над внедрением электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК). Скорее всего в таком направлении будет QR-код, по которому врачи ВВК смогут идентифицировать человека.

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