Сейчас город вынужденно использует техническую воду.

Николаев еще не скоро сможет брать воду из Днепра после того, как российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Об этом во время мероприятия "Диалоги о восстановлении Украины заявил городской председатель Александр Сенкевич. "У нас 12 апреля 2022 года развалили станцию водозабора возле реки Днепр. После последнего события там уровень воды - 15 метров выше точки водозабора. То есть, вы понимаете, что воду из Днепра мы не скоро получим, но мы как-то выживаем, берем эту воду из скважин и подаем людям техническую воду, чтобы они могли смывать в туалете и так далее", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС - последствия для Украины

Российские оккупанты ночью с 5 на 6 июня взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, а тысячи жителей нуждаются в эвакуации. Ситуация на временно оккупированном Левобережье Херсонской области является еще более критической, ведь там российские военные не спасали гражданское население.

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Важно добавить, что из-за теракта на Каховской ГЭС уровень воды в самом Николаеве приближается к критической отметке - до нее осталось несколько сантиметров.

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