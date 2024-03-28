100-летние деревья зарубили при возможном участии и. о. директора госпредприятия "Северная Пуща".

В Украине разоблачили преступную группу должностных лиц, которая срубила 100-летние дубы на 60 млн грн в Чернобыльском заповеднике.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Отмечается, что сообщено о подозрении и. о. директора госпредприятия "Северная Пуща" и его сообщникам, которые организовали незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Установлено, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", которое относится к Чернобыльскому заповеднику. К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуска на территорию заповедника. Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летние дубы", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что этим дельцам помогал работник правоохранительного органа, который сопровождал транспорт со срубленной древесиной.

В сообщении сказано, что древесину продали на основании фиктивных документов на одном из столичных пунктов приема. "Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн", - говорит ГБР.

Там уточнили, что и. о. директора госпредприятия "Северная Пуща", сотруднику правоохранительного органа и трем гражданским лицам сообщено о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, повлекшее тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

И.

"Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать. Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг вовлеченных в сделку лиц", - сообщают в ГБР.

В Одесской области пострадал заповедный лес

Подобный случай также был в Одесской области - там порубили на дрова заповедный лес. Окружающей среде был нанесен ущерб на уровне 145 млн грн.

Пресс-служба Одесской областной прокуратуры отмечала, что чиновник филиала "Ананьевское лесное хозяйство" государственного предприятия "Леса Украины" получил подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, в 2023 году он незаконно выдал лесорубные билеты для проведения рубок на участках национального природного парка "Куяльницкий", которые являются объектом природно-заповедного фонда. Специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства. Таким образом на территории лесничества срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигурант, с подачи которого заповедный лес пустили на дрова, - директор филиала "Ананьевское лесное хозяйство" Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины". Вырубленные породы: "Дуб обыкновенный", "Ясень", "Акация белая", "Берест", "Гледичия", "Груша", "Клен", "Софора" и другие.

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