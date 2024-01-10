Директору филиала государственного предприятия "Леса Украины" грозит десять лет тюрьмы.

В Одесской Области порубили на дрова заповедный лес. Окружающей среде нанесен ущерб на 145 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас чиновник филиала "Ананьевское лесное хозяйство" государственного предприятия "Леса Украины" получил подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, в 2023 году он незаконно выдал лесорубные билеты для проведения рубок на участках национального природного парка "Куяльницкий", которые являются объектом природно-заповедного фонда. Специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства. Таким образом на территории лесничества срублено более 1200 деревьев разных пород и диаметров.

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"Согласно судебной инженерно-технической экспертизе, ущерб окружающей среде оценен в 145 млн гривень. По искам Одесской областной прокуратуры суд отменил указанные лесорубные билеты и прекратил рубку...", - отмечают в ведомстве.

Как уточнили в территориальном управлении ГБР в Николаеве, о подозрении сообщили начальнику филиала, который незаконно выдавал лесорубные билеты своим подчиненным, для вырубки деревьев под видом санитарного оздоровления леса. По этой схеме в течение 2022-2023 годов срублено более 200 га природно-заповедного фонда. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об аресте имущества чиновника для обеспечения возмещения причиненных государству убытков.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигурант, с подачи которого заповедный лес пустили на дрова, - директор филиала "Ананьевское лесное хозяйство" Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины". Вырубленные породы: "Дуб обыкновенный", "Ясень", "Акация белая", "Берест", "Гледичия", "Груша", "Клен", "Софора" и др.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области в феврале 2023 года суд вернул в государственную собственность имущество объединение санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник" стоимостью около 1 млрд гривен.

В суде было доказано, что частное предприятие незаконно оформило право собственности на помещение санатория площадью более 100 тыс. кв. м. Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции, который "не увидел" нарушения законодательства, и принял новое решение. В частности, отменил решение регистраторов, признал право собственности за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

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