В марте генерал проживал в селе Здвиживка Бучанского района и из захваченного захватчиками детского сада руководил боевыми действиями.

В суд направлен обвинительный акт в отношении российского генерал-полковника, который руководил операцией по захвату Киевской области.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

"Командующий восточного военного округа России принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных подразделений на территорию северных областей Украины. Также он руководил военной операцией при попытке захвата территории Киевщины с западного направления", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что чиновник российской армии 24 февраля отдал приказ на вторжение на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Белоруссии. "В марте генерал проживал в селе Здвиживка Бучанского района и из захваченного захватчиками детского сада руководил боевыми действиями. Также в селе Катюжанка он вручал российским военным государственные награды для повышения их морально-психологического состояния", - отмечают в полиции.

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника ВС РФ.

"Чиновник российской армии обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса). Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы", - сообщили в Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что среди российского военного командования наблюдается следующая ситуация: выглядит так, как будто они все контролируют, но, в то же время, никто не хочет брать на себя ответственность за провалы и неудачи в войне в Украине.

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