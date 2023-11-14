Они могут быть причастны к убийству еще трех украинцев.

Следствие идентифицировало двух боевиков "ЛНР", причастных к расстрелу детского писателя Владимира Вакуленко во время оккупации части Харьковской области.

По информации пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, оба подозреваемых служат в 4-й роте 4-го батальона 204-го стрелкового полка мобилизационного резерва "ЛНР" 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ и являются уроженцами Луганска. 33- летний является командиром этой роты с позывным "Лев", другой - его подчиненный, пулеметчик по прозвищу "Удод".

Им заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны.

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По данным следствия, в прошлом году оба подозреваемых находились в оккупированном в то время с. Капитоловка Изюмского района. Они узнали, что в селе проживает украинский детский писатель Владимир Вакуленко, который выступает против действий РФ. 22 марта 2022 года вооруженные оккупанты приехали в его дом и провели там обыск. После этого они задержали писателя и его 14-летнего сына. Оккупанты отвезли их к своему месту дислокации и пытались склонить писателя к сотрудничеству с так называемой новой властью.

"Получив отказ, они заставили мужчину снять с себя одежду с целью выявления на его теле татуировок с украинской символикой. В очередной раз получив отказ, российские захватчики увезли обратно писателя вместе с его сыном", - сказано в сообщении.

Однако 24 марта оккупанты снова вернулись, и на этот раз задержали только писателя. Командир роты "Лев" приказал своему подчиненному-пулеметчику застрелить писателя. "Удод" выстрелил в мужчину из пистолета Макарова. В результате полученных огнестрельных ранений Вакуленко скончался на месте. Его тело с документами было найдено вдоль дороги вблизи АЗС, расположенной на автодороге из г. Изюм в направлении с. Капитоловка.

После освобождения Изюма от захватчиков на месте захоронения более 450 человек нашли и тело писателя.

Также указанным боевикам "ЛНР" инкриминируют убийство еще трех гражданских мужчин. Среди них - бывший участник АТО и двое мужчин, которых российские захватчики задержали в лесу, когда они собирали шишки для разжигания самовара и приготовления чая.

Отмечается, что людей содержали в погребе в антисанитарных условиях, без света, а также систематически били палками по всему телу. Подозреваемых не остановило даже то, что одному из мужчин было 76 лет и он еле передвигался.

"После жестоких пыток оккупанты отвезли всех троих пострадавших в лес в Капитоловке. Как и в случае с убийством Владимира Вакуленко, командир роты приказал своему подчиненному застрелить мужчин. Экспертизами установлено, что двое погибших были убиты выстрелами из пистолета Макарова. Третьего потерпевшего оккупанты забили ногами и руками до смерти", - добавили в прокуратуре.

Решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск. Сейчас установлено, что все преступления "Лев" и "Удод" совершали в группе с другими российскими военными.

Что известно о Владимире Вакуленко

Владимир Вакуленко - украинский детский писатель, автор 13 книг, среди них – сборники детских стихов, которые он посвятил своему сыну.

Также Вакуленко - украинский общественный деятель, участник Революции Достоинства (был ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время стычки с "титушками").

Последний раз Вакуленко видели живым 24 марта 2022 года. В тот день оккупанты ворвались в его дом в с. Капитоловка Харьковской области и похитили мужчину. Тело писателя с двумя пулевыми отверстиями нашли прохожие. Оно лежало на дороге более месяца. По приказу оккупантов его похоронили в Изюмском лесу под номером 319. После деоккупации тело Вакуленко удалось опознать по экспертизе ДНК. Перезахоронили писателя в декабре 2022 года.

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