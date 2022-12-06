Сегодня хоронили писателя во второй раз, уже в закрытом гробу.

В Харькове провели в последний путь убитого россиянами детского писателя Владимира Вакуленко. Прощались с погибшим в Свято-Дмитровском храме, а похоронили на Втором городском кладбище.

Как говорится в сюжете ТСН, из собственного дома на Изюмщине оккупанты похитили его еще 24 марта. После освобождения от россиян этого города тело писателя нашли в массовом захоронении.

Гроб Вакуленко покрыт украинским флагом. Он был патриотом, общественным деятелем, волонтером, участником Революции Достоинства, любимым сыном и отцом двух детей.

Видео дня

В последний раз Владимира видели живым еще 24-го марта, в тот день на Харьковщине в селе Капитолевка в дом ворвались оккупанты и похитили его. Когда именно писатель погиб, до сих пор устанавливает следствие, впрочем, на кресте отметили дату 12 мая. Именно в этот день его тело с двумя пулевыми отверстиями нашли прохожие.

Сегодня хоронят писателя второй раз, уже в закрытом гробу, опознать его удалось лишь по ДНК. Впервые хоронили Вакуленко в Изюмском лесу с крестом под номером 319.

"Шакалы, как можно было это сердечко прострелить, скажите, пожалуйста. Как можно? Что он вам сделал?" - говорит и плачет мать. Рядом с матерью писателя едва держится его отец, он замкнулся в себе. Именно с отцом Владимир Вакуленко закапывал свой рукописный дневник в саду под вишней. Последней записью за день до похищения было: "Украина победит". Дневник планируют издать в ближайшее время.

Кто такой Владимир Вакуленко

Владимир Вакуленко - автор 13 книг, среди них сборники детских стихов, которые он посвятил своему сыну. У 14-летнего Виталия аутичное расстройство.

Вакуленко – украинский общественный деятель, участник Революции Достоинства (был ранен в Мариинском парке 18 февраля 2014 года во время столкновения с "титушками").

Он был отмечен рядом наград, среди которых "Серебряный трезубец". Также Владимир - лауреат Международного конкурса "Коронация слова".

Вас также могут заинтересовать новости: