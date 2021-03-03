В соцсети TikTok появились видеоролики с призывами участвовать "в акции массового суицида 3 марта".

Соцсеть TikTok заполонили видео, в которых подростков призывают к массовому суициду 3 марта 2021 года.Читайте такжеВ США 14-летняя TikTok-блогерша зарезала сестру-инвалида

Пользователи сети стали постить видео с надписями о том, что они присоединятся к волне самоубийств.

"Люди, вы тоже ждете 3 марта?", "Встретимся 3 марта", "Я просто теперь жду 3 марта", - говорится в постах подростков в TikTok.

Сама социальная сеть постаралась забанить распространителей призывов и удалить провокационные видео. Сейчас хештеги #3марта, #суицид и #суицидвых0д заблокированы в TikTok - вместо них соцсеть показывает номер доверия и рассказывает о ресурсах поддержки.

Видео: Mash

Психологи советуют родителям в связи с подозрительным флешмобом поговорить со своими детьми на эту тему.

Отравление украинских детей Дротаверином

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети TikTok призыв проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат Дротаверин в помещении школы.

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Автор: Ольга Робейко