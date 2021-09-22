Также вводится исключительно безналичная форма оплаты за проезд.

В Тернополе с 1 октября тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут в среднем на 50% – до 8-10 грн в зависимости от способа расчета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение сегодня принял горисполком.

Им оговорено, что тарифы будут одинаковы как в маршрутках, так и в троллейбусах.

При расчете за проезд в троллейбусе, коммунальном автобусе или маршрутном такси "Социальной картой жителя Тернополя" тариф на проезд составит 8 грн, для пассажиров, которые будут осуществлять оплату за проезд в городском общественном транспорте неперсонифицированным электронным билетом (так называемым проездным билетом) – 9 грн. При расчете бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC или разовым проездным билетом, стоимость проезда в общественном транспорте Тернополя составит 10 грн.

Читайте такжеДрака за билет: во Львове контролеры устроили потасовку в трамвае (видео)Решением исполкома также обусловлено введение с 1 октября исключительно безналичной формы оплаты за проезд в общественном транспорте города. То есть оплатить проезд можно будет только бесконтактной банковской картой, устройством с функцией NFC, "Социальной картой жителя Тернополя", неперсонифицированным электронным билетом или разовым проездным билетом.

"Делается это для полного извлечения наличных денежных расчетов за проезд в транспорте, обеспечения прозрачности и открытости при осуществлении перевозок пассажиров перевозчиками", – пояснили в горсовете.

Одноразовые билеты, как сообщили в пресс-службе мэрии, можно будет купить в 113 терминалах EasyPay, расположенных в разных районах города. Сейчас терминалы тестируют насчет выдачи одноразового проездного билета.

Сколько сейчас стоит проезд в городском транспорте Тернополя

Последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте в Тернополе повышали в ноябре 2018 года.

Сейчас стоимость проезда для пассажиров, которые имеют "Карту тернополянина" или неперсонифицированный проездной билет длительного пользования в троллейбусах составляет 5 грн, при расчете банковской картой – 6 грн, наличными – 8 грн. В маршрутках соответственно - 6, 7 и 9 грн.

Автор: Григорий Бондарь