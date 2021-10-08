Совет общественного контроля (РГК) при Бюро экономической безопасности Украины будет выполнять роль коммуникатора с бизнесом и обществом для оперативного решения проблем, связанных вокруг функционирования БЭБ.

Об этом в эфире "Первого Делового" заявил председатель РГК Яков Воронин.

"Наша работа будет строиться по принципу коммуникатора: мы сейчас рассказываем, как мы будем работать, как будет работать Бюро экономической безопасности - и делаем это на разных платформах, таких как общественные организации, международные организации, конференции, платформы. То есть различные площадки, на которых мы сможем донести до бизнеса информацию о работе БЭБ, чем РГК может быть полезной для бизнеса, как бизнес может к нам обращаться, как коммуницировать, чтобы быстро реагировать на определенные действия как со стороны БЭБ, так и со стороны общества", - отметил Воронин.

По словам Воронина, РГК при БЭБ будет реагировать на все обращения бизнеса, где речь идет о нарушении его прав.

"У нас есть возможность скоммуницировать и указать, что, с точки зрения общества и восприятия определенных действий Бюро экономической деятельности, сделано не так. Безусловно, мы смотрим как работают РГК при других органах, мы понимаем, что к нам будут обращаться в случае каких-либо нарушений - как и других органов вроде Совета бизнес-омбудсмена", - указал Воронин.

В конце августа Кабмин по итогам конкурса назначил Вадима Мельника директором БЭБ.

Автор: Григорий Бондарь