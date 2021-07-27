Некоторые водители решили объехать пробку через поле.

В сети показали, как некоторые водители объезжают пробку на "бориспольской" трассе неподалеку от аэропорта.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

На нем видно, как несколько машин на скорости едут по полю, несмотря на пыль. В это же время другие водители терпеливо стоят в пробке на трассе.

Напомним, в июне Государственное агентство автомобильных дорог Украины начало ремонт 17 километров дороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский, которые соединяют Киев и международный аэропорт "Борисполь".

Завершить работы "Укравтодор" планирует через два месяца - в августе этого года.

9 июля на трассе в сторону Борисполя образовалась гигантская тянучка из-за проведения там ремонтных работ.

Автор: Юрий Годован