Возле вокзала - много мусора и нехватка урн / фото: facebook.com/ol.vasilyev

Территория неподалеку от главного железнодорожного вокзала столицы местами превратилась в помойку - там сейчас можно увидеть горы мусора и антисанитарию.

Очередные подтверждения этому показал транспортный блогер и журналист Олег Васильев, опубликовав фото на своей странице в Facebook.

"Долгое время переход между Пригородным вокзалом и Северными платформами никак не приведут к цивилизованному состоянию", - написал он.

Ежедневно там проходят немало людей - рядом конечная остановка трамвайных маршрутов / facebook.com/ol.vasilyev

В комментариях пользователи отметили необходимость проведения реконструкции Вокзальной площади и доведения до нее трамвайной линии, которая сейчас заканчивается на улице Старовокзальной. Еще один автор комментария рассказал, что сообщал о существующей с мусором проблеме представителям "Укрзализныци", однако ситуация к лучшему не изменилась. Там до сих пор царит полная антисанитария.

Судя по фото, мусор убирают не так часто / facebook.com/ol.vasilyev

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Автор: Юрий Годован