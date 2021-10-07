Неподалеку от станции "Киев пассажирский" царит полная антисанитария.

Территория неподалеку от главного железнодорожного вокзала столицы местами превратилась в помойку - там сейчас можно увидеть горы мусора и антисанитарию.

Очередные подтверждения этому показал транспортный блогер и журналист Олег Васильев, опубликовав фото на своей странице в Facebook.

"Долгое время переход между Пригородным вокзалом и Северными платформами никак не приведут к цивилизованному состоянию", - написал он.

В комментариях пользователи отметили необходимость проведения реконструкции Вокзальной площади и доведения до нее трамвайной линии, которая сейчас заканчивается на улице Старовокзальной. Еще один автор комментария рассказал, что сообщал о существующей с мусором проблеме представителям "Укрзализныци", однако ситуация к лучшему не изменилась. Там до сих пор царит полная антисанитария.

Как сообщал УНИАН, ранее неизвестная женщина устроила стирку возле железнодорожного вокзала Киева - в сети обсуждали резонансное видео.

Автор: Юрий Годован