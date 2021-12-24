Инициатором переименования улицы стал застройщик.

В селе Струмовка Волынской области одну из улиц официально переименовали в честь французского модельера Коко Шанель. Это решение поддержали депутаты сельского совета.

Об этом сообщает "Суспильне".

Инициатором переименования улицы в честь Коко Шанель стал представитель застройщика, который возводит в селе большой жилой комплекс.

Читайте такжеВ Херсоне отказались переименовать улицу МосковскуюОтмечается, что в работах по благоустройству территории принимали участие французские строители. Именно они попросили застройщика посодействовать тому, чтобы комплекс каким-то образом был связан с Францией. Сельский голова отметил, что хлопоты о замене табличек со старым названием улицы возложил на себя застройщик.

Коко Шанель - известная на весь мир французская модельерша, основательница модного дома Chanel. Специалисты называют ее одной из самых влиятельных персон в мире фэшн. Женщина значительно повлияла на европейскую моду XX века и стала единственным человеком из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей ХХ века.

Как сообщал УНИАН, в Анкаре переименуют улицу, где находится посольство Украины, в честь выдающегося языковеда и полиглота Агатангела Крымского.

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