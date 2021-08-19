Сегодня 138 лет со дня рождения Коко Шанель.

Французский модельер Коко Шанель известна не только своим модным домом, но и цитатами, которые стали уже народной женской мудростью.

Шанель оказала существенное влияние на европейскую моду 20 века. Более того, она единственный человек из мира моды, кого журнал Time внёс в список ста самых влиятельных людей 20 века.

А все слышали, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье? Так вот впервые такое платье создала именно Коко. Из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия - в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Производимые её фирмой духи "Chanel No. 5" стали парфюмерным бестселлером 20 века.

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В честь 138 лет со дня рождения Коко Шанель предлагаем вспомнить все ее самые знаковые цитаты, которые актуальны и по сегодняшний день.

"Когда надо пользоваться духами?" - спрашивает молодая женщина. "Когда хочется, чтобы тебя целовали", - отвечаю я. Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, - значит она была одета идеально. Руки – визитная карточка девушки, шея – её паспорт, грудь – загранпаспорт. Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым! Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть. Мода проходит, стиль остаётся. Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вдохновляет дух соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось мужчин, они перестали бы одеваться. Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные - её тени. Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов. Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм. Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.

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Автор: Диана Могилевич