Французский модельер Коко Шанель известна не только своим модным домом, но и цитатами, которые стали уже народной женской мудростью.
Шанель оказала существенное влияние на европейскую моду 20 века. Более того, она единственный человек из мира моды, кого журнал Time внёс в список ста самых влиятельных людей 20 века.
А все слышали, что в гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье? Так вот впервые такое платье создала именно Коко. Из аксессуаров наиболее известными стали сумка на цепочке и крупная бижутерия - в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Производимые её фирмой духи "Chanel No. 5" стали парфюмерным бестселлером 20 века.
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В честь 138 лет со дня рождения Коко Шанель предлагаем вспомнить все ее самые знаковые цитаты, которые актуальны и по сегодняшний день.
- "Когда надо пользоваться духами?" - спрашивает молодая женщина. "Когда хочется, чтобы тебя целовали", - отвечаю я.
- Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, - значит она была одета идеально.
- Руки – визитная карточка девушки, шея – её паспорт, грудь – загранпаспорт.
- Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым!
- Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет.
- Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть.
- Мода проходит, стиль остаётся.
- Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вдохновляет дух соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось мужчин, они перестали бы одеваться.
- Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные - её тени.
- Дефицит настоящих мужчин не повод цепляться за уродов.
- Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
- Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.
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