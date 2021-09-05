По факту произошедшего открыли уголовное производство.

Аноним заявил в Службу безопасности о планируемых убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады.

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на СБУ.

"Звонившего быстро установили. Им оказался человек с расшатанной̆ психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины", – говорится в сообщении.

Известно, что звонивший представился Владимиром Александровичем Георгиевым. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры, и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.

По факту произошедшего открыли уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц