В палатах будут находиться один-два пациента, палаты сделают просторнее, чем до реконструкции.

В Днепре в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет реконструирована детская больница №5. В обновленном учреждении создадут также большую современную реабилитационную базу с бассейном, сообщает Днепропетровская ОГА.

"Днепровская больница №5 будет одной из самых современных в области. Высококлассные врачи, новейшая "начинка" учреждения, яркий дизайн со сказочными героями - все будет способствовать выздоровлению маленьких пациентов", - сказал глава ОГА Валентин Резниченко.

Как рассказала гендиректор больницы №5 Наталья Фоменкова, в одном месте дети смогут обследоваться, лечиться и проходить реабилитацию.

Строители уже перешли к "чистовым" работам. Специалисты монтируют инженерные системы. На нижних этажах кладут плитку, на верхних - крепят гипсокартон.

В больнице создадут консультативно-диагностический блок и лабораторию. Всего здесь откроют три стационарных отделения - педиатрическое, неврологическое и психиатрическое. А также современный реабилитационный центр с залами лечебной физкультуры, сенсорной комнатой и бассейном.

В палатах находиться один-два пациента, палаты сделают просторнее, чем до реконструкции.

"Раньше на весь этаж была только одна уборная. Теперь удобства обустраиваем на две палаты. Там делаем и душ", - рассказал главный инженер Роман Иванов.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году по всей Украине планируют создать 177 современных приемных отделений больниц.

Автор: Иван Бойко