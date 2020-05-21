В Польше пьяные украинцы с россиянами обрисовывали краской автомобиль, остановку, фасад и контейнер для одежды

Вандалы оказались гражданами Украины и Российской Федерации в возрасте от 19 до 25 лет.

Полиция во Вроцлаве задержала шестерых молодых граждан Украины и России за умышленное уничтожение и повреждение имущества.

Пьяных мужчин задержали на горячем, когда они обрисовывали спреем и маркерами автомобиль, остановку, фасад и контейнер для одежды, сообщает Польське радіо.

Им грозит до 5 лет лишения свободы. По сообщению полиции, вандалов задержали в минувшие выходные.

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"Молодые граждане России и Украины с использованием маркеров и краски в спрее повредили, в частности, автобусную остановку, автомобиль и контейнер для подержаной одежды, фасад дома. Нанесенные мужчинами убытки оценили в более чем 3 тыс. злотых, однако большинство из пострадавших еще не оценили их стоимости. Мужчин арестовали, а также предъявили обвинение в повреждении имущества", - рассказали в Вроцлавской полиции.

По словам полицейских, вандалы оказались гражданами Украины и Российской Федерации в возрасте от 19 до 25 лет, которые находились под воздействием алкоголя и не могли объяснить причин своего поведения.

Как сообщал ранее УНИАН, в Польше в городе Познань полиция задержала 24-летнего украинца, которого обвиняют в попытке организовать смертельно опасную игру для подростков, известную как «Синий кит».