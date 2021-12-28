В Польше украинские граждане чувствуют себя более расслабленно и безопасно, что усыпляет бдительность и часто делает их легкой добычей мошенников.

К праздникам в Польше активизировались русскоязычные мошенники. Около 1,5 млн работающих и проживающих в стране украинцев – большая целевая аудитория для "наших" аферистов. К новому году многие из них хотят осуществить переводы, купить подарки или приезжают заработать. В Польше украинские граждане чувствуют себя более расслабленно и безопасно, что усыпляет бдительность и часто делает их легкой добычей мошенников.

Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal собрал топ-5 схем обмана, на которые попадают мигранты.

Банковские аферы

В связи с большим количеством украинцев в Польше, многие крупные банки в Польше имеют русскоязычных консультантов. Этим фактом пользуются мошенники. Они звонят, представляются русскоязычными сотрудниками польских банков и убеждают, что с вашего счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых. Пользуясь стрессовой ситуацией спрашивает, сколько у вас есть денег на счету, когда вы в последний раз пользовались приложением.

В других случаях аферисты интересуются, действительно ли человек взял кредит и для подтверждения просят зайти в банковское приложение также с целью выяснения конфиденциальной информации о счете. Часто "сотрудники банка" знают ваше имя, фамилию, клиентом какого банка вы являетесь, а номер телефона даже высвечивается с названием банка. Если аферистам удалось узнать секретную информацию, они получают доступ к счету и опустошают его.

Фейковая перепись населения

Под видом переписи населения, которая в этом году проходила в Польше и была обязательна для иностранцев, мошенники также пытаются узнать некоторые секретные данные, который могут открыть им доступ к вашему банковскому счету – девичью фамилию матери и другие сведения. Через некоторое время вам звонит представитель банка и называет полученную ранее в "переписи населения" информацию о вас, чтобы вы убедились, что он действительно является сотрудником банка. А далее действует по первой схеме. Обращаем внимание, что сбор сведений для переписи населения в Польше уже завершился.

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Взымание долгов

Намеренно звонят мигрантам на польском, часто с акцентом, и рассказывают о задолженностях или взятом на ваше имя кредите. И в этом случае аферисты пытаются выведать данные и принудить к переводу для погашения задолженности или сами снимают деньги с вашего счета.

SMS-афера с посылками

Мошенники рассылают сообщения, что нужно внести предоплату за доставку посылки. Или sms о том, что вам не хватает 1 злотого, чтобы забрать посылку в почтомате. В сообщении указывается адрес сайта. Проходя по ссылке вы оказывается на фишинговом ресурсе, который переводит на сайт мошенников и они получают данные счета. Аферисты могут снять деньги со счета, обналичить его с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.

Обман с объявлениями о работе

Мошенники выдают себя за работодателей в интернете, размещая объявления о вакансиях с заманчивыми заголовками и хорошей оплатой труда без чрезмерных требований. В рекламе приписывают название крупной компании, добавляют показывающее видео уровень ее успеха. Все выглядит убедительно, поэтому люди реагируют на такие объявления и отправляют свои заявки. Через некоторое время человек получает e-mail, в котором сообщают что его кандидатура идеальна, но перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата и отправить двусторонний скан своей ID-карты.

Только в третьем квартале 2021 года в Польше было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых. Это самый высокий результат за 13 лет. Польская полиция все чаще регистрирует случаи мошенничества и проводит задержания в разных городах как аферистов-одиночек, так и целые организованные группы с участием граждан Украины и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, на 25% увеличилось количество украинцев, которые приезжают на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине. В том числе выросло число заявок на вакансии от граждан Украины, которые еще никогда не работали за рубежом.