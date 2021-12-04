За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%.

В октябре в Польше трудоустроили рекордное количество иностранцев, большинство из них – украинцы. 636 тыс. граждан Украины – работников и владельцев фирм - уплатили страховые взносы. Это на 23,8% больше, чем 2 года назад, когда еще не было пандемии.

Об этом сообщает компания по международному трудоустройству Gremi Personal со ссылкой на данные Фонда социального страхования Польши.

За год количество украинских трудовых мигрантов увеличилось на 19,2%. Хотя число легально работающих украинцев в Польше является рекордным, однако все равно не хватает рабочих рук.

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В исследовании отмечают, что в этом году спрос на работников увеличился на 90%. Рабочие руки нужны на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производство пластмассовых изделий и особенно в логистическую отрасль, которая сейчас переживает бум в Польше.

Как сообщал УНИАН, на 25% увеличилось количество украинцев, которые приезжают на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине. В том числе выросло число заявок на вакансии от граждан Украины, которые еще никогда не работали за рубежом.

Автор: Олег Давыгора