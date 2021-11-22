С сентября среди украинцев наблюдается сезонный интерес к работе в Польше.

На 25% увеличилось количество приезжающих украинцев на работу в Польшу из-за подорожания коммунальных услуг в Украине.

В том числе выросло число заявок на вакансии от граждан Украины, которые еще никогда не работали за рубежом. О такой тенденции сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Также сообщается, что с сентября наблюдается сезонный интерес к работе в Польше.

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"Зато последние 2 месяца все больше получаем заявок от украинцев, которые утверждают, что едут на работу в Польшу из-за нехватки денег на оплату коммунальных услуг, а также желание заработать на подарки и празднование Нового года", - рассказала директор Департамента рекрутации компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.

Кроме этого, финансовые трудности также побуждают выезжать на работу в Польшу тех украинцев, которые еще никогда не работали за границей. Они выбирают Польшу из-за географической близости и потому, что на польских заводах можно работать 3 месяца по безвизу, не имея подобного опыта работы в Украине.

По данным исследования аналитического центра Gremi Personal "Пульс трудовой миграции", 80,6% украинцев выезжают работать в Польшу из-за экономического фактора - более высокие зарплаты.

Как сообщал УНИАН, долги украинцев за коммуналку достигли почти 63 миллиардов гривень.

Автор: Олег Давыгора